Verscholen in het centrum: een stukje natuur dat altijd in bloei staat

Naalden, alom bekend in Etten-Leur vanwege zijn groene vingers en inzet om groen, geur en fleur in de plaats te verspreiden, heeft de afgelopen vierenhalf jaar zijn uiterste best gedaan om samen met vrijwilligers uit de buurt en medewerkers die via het Werkplein bij hem terecht komen van de Oude Kwekerij een bezienswaardigheid te maken. ,,We realiseren een parkje waarin de jaargetijden in elkaar overlopen. Er is dus altijd iets moois te zien. Moet je die Zwarte Noot zien”, zegt hij wijzend naar een enorme boom ,,daar zie je er maar een paar van in Nederland.”