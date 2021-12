Verschijnt de Van Oers Marathon in 2022 zélf wel aan de start? Organisatie kampt met tekort aan ‘handjes’

ETTEN-LEUR - Het is spannend of de Van Oers Marathon volgend jaar doorgaat - en corona heeft daar even niks mee te maken. Dit keer speelt een tekort aan vrijwilligers de organisatie parten.

Het bestuur van het Etten-Leurse hardloopevenement is met spoed op zoek naar een ‘bestuurslid wedstrijdorganisatie’. Een vrijwilligersfunctie die zo cruciaal is, dat het hele evenement niet door kan gaan als deze vacature niet snel wordt ingevuld.

Quote Dit is de persoon die zorgt dat al het regelwerk op de dag zelf mooi in elkaar valt Marloes Nijland, Van Oers Marathon Brabant

Het bestuurslid wedstrijdorganisatie is de spin in het web van alle voorbereidingen, legt woordvoerster Marloes Nijland uit. ,,Het is degene die overzicht houdt. Die in de gaten houdt of alles wat geregeld moet zijn, ook echt op tijd geregeld is. Van het installeren van wedstrijdklokken tot de aanwezigheid van juryleden die kijken of alles eerlijk verloopt.”

Degene die deze rol op zich neemt hoeft niet heel veel zelf te regelen, maar moet wel een kei zijn in coördineren en overzicht houden. ,,Dit is de persoon die ervoor zorgt dat al het regelwerk op de dag zelf mooi in elkaar valt. Die checkt of anderen wel op tijd gedaan hebben wat er gedaan moet zijn.”

Geen risico

Het bestuur van de Van Oers Marathon Brabant bestaat nu uit zeven personen, terwijl er eigenlijk negen portefeuilles zijn. ,,Als het ons niet lukt deze belangrijke functie vóór het einde van dit jaar in te vullen, durven we het eigenlijk niet aan om door te gaan met de organisatie van de editie in 2022. De kans dat er per ongeluk taken blijven liggen die wel belangrijk zijn - dat we dingen over het hoofd gaan zien - wordt dan te groot. Dat risico willen we niet nemen.”

Wie zich wil melden voor deze bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk voor de Van Oers Marathon Brabant, kan mailen naar vrijwilligers@marathonbrabant.nl. Belangstellenden voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 6 december melden.