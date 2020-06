Verpleegkundige Silvie (21): ‘Soms knuffelde ik mensen tóch. Maar dan wel met dat hele pak aan’

ETTEN-LEUR/HOEVEN - Nog voordat Mark Rutte de sluiting van horeca en scholen aankondigde, zette het coronavirus het dagelijks leven van Silvie Vlug (21) op zijn kop. De Hoevense werkt als verpleegkundige in twee woongroepen bij verzorgingshuis Het Anbarg in Etten-Leur. Daar kwam kort na carnaval de eerste positieve testuitslag binnen.

We spreken Vlug nu de rust min of meer is teruggekeerd en de indrukken een beetje zijn bezonken. Niet omdat ze sterk verschilt van collega’s op andere locaties binnen zorginstelling Avoord, maar juist omdat zovéél collega’s in een uitzonderlijke situatie belandden. Bijna elke verpleegkundige heeft nu een verhaal. Dit is het verhaal van Silvie Vlug.

,,Er was een weekend, begin maart, dat verschillende mensen in één woongroep klaagden over keelpijn. Erge keelpijn - en ze hoestten ook. Nadat we de arts hadden ingeschakeld mochten we meteen een bewoner laten testen. Corona. Drie van de zeven bewoners in die groep werden ziek.”

,,De dagen veranderden meteen. Meer uren, ander werk. En alles moest met uitgebreide beschermingsmiddelen. Ik droeg vier weken lang een beschermend pak van mijn benen tot over mijn haar, met handschoenen, een mondkapje en beschermende bril. Hartstikke warm, zeker bij het fysiek soms zware werk dat je als contactverzorgende doet. Mensen wassen, aankleden, wondverzorging. Na een tijdje kregen we koelvesten die we over die pakken konden dragen, dat hielp.”

,,De gastvrouwen die normaal zorgen dat mensen eten, dat er gezelligheid is, dagbesteding - die mochten niet naar binnen. Familie ook niet, terwijl sommige bewoners normaal elke dag of om de dag bezoek krijgen. En ze mochten zelf niet naar buiten - niet wandelen, niet eens een rol koekjes kopen. Een deel werd onrustig of depressief.”

,,Wij probeerden de gaten op te vullen. Wij zorgden voor dagbesteding, een beweegkwartiertje, speelden spelletjes. Je ziet mensen zoveel: je hecht je aan bewoners en zij hechten zich aan jou. Dus ik probeerde zoveel mogelijk bij de mensen te zijn, ze af en toe toch een knuffel te geven. Ook degenen die alleen en ziek op hun kamer lagen. Maar ja: dan had ik wel dat hele pak aan.”

,,Om ervoor te zorgen dat er een kleine, vaste groep collega’s op de groep zou staan, werkten we er met maar zeven mensen in de vier weken dat die cohortverpleging met strenge maatregelen duurde. Dat betekende dat ik veel werkte: steeds zes of zeven dagen, dan één of twee dagen rust. Dat was zwaar. In het begin misschien extra, omdat ik ook best bang was. Ik vroeg me af: werken die beschermingsmiddelen wel, wat gaat dit met mij en mijn collega’s doen?”

,,Na een paar dagen zakte dat. Er ging een knop om, het was gewoon gáán. We waren alleen maar met de mensen bezig. Als ik toch even niet wist wat ik moest doen, kon ik het daar met collega’s over hebben. Of met mijn manager, die altijd wilde helpen.”

,,Twee bewoners in ‘mijn’ woongroep zijn aan het virus overleden. In dit werk leer je met de dood om te gaan, al neem je het toch mee naar huis als je mensen langer kent. Dit keer was het moeilijker, omdat families niet op een normale manier afscheid konden nemen. Mensen konden om de beurt naar binnen, maar beperkt, en met al die beschermingsmiddelen. En wij konden niet rustig met ze napraten over hoe de laatste zorg was geweest of ze een knuffel geven.”

,,Terwijl de wereld buiten een beetje in paniek raakte, bleven de bewoners rustig. We deden ons best om positiviteit binnen te houden. De hele groep hing vol kaartjes en tekeningen die kinderen hadden gemaakt. Op tv en de radio hoorde je alleen maar ellende, dus die bleven uit; wel zetten we vaak muziek op. We knipten de vrolijkste stukken uit de krant en hadden het dáár dan over.”

,,Op een dag stond er een artikel in met de ouders van een pasgeboren tweeling, die het zo jammer vonden dat ze de baby’s aan niemand konden laten zien. Toen hebben onze bewoners die mensen een kaartje gestuurd.”

,,Het was fijn toen bewoners na weken weer bezoek mochten ontvangen. Zó mooi, hoe blij mensen waren om elkaar weer te zien.”

,,Of ik nadenk over een tweede golf? Ja en nee. Je hoopt dat ie niet komt, maar je weet het niet. Het heeft niet zoveel zin om erover na te denken.”