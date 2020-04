Verpleeghuizen Etten-Leur: ‘Ja, er is veel verdriet. Maar lachen doen we ook’

Hulp van gemeenten moet 400 banen in deeltaxi­ver­voer West-Bra­bant redden

25 april ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL/BREDA - Sinds het begin van de coronacrisis daalde het aantal deeltaxiritten in de regio met liefst 90 procent. De vijf taxibedrijven die deze ritten voor 16 gemeenten in West-Brabant verzorgen, dreigden daardoor in de problemen te komen. Daarom hebben die gemeenten en de provincie besloten deze bedrijven te betalen alsof zij het grootste deel van het deeltaxiritten nog rijden.