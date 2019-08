Vernieuwde Stationsplein krijgt nieuwbouwcomplex voor jongeren

Een zomerserie over mensen, treinen en gebouwen. Over het Stationsplein waaraan veel mankeert, maar waar álles gaat veranderen. Aflevering 13: nieuwbouw voor jongeren.

Het felgekleurde X EL-pand aan het Stationsplein waar nu nog jongeren wonen en werken, gaat eind volgend jaar tegen de vlakte. Het gebouw, dat in het verleden bekend stond als kantoorpand ‘De 4 Leeuwen’, maakt plaats voor 75 appartementen.

18 tot 30 jaar

Niet iedereen mag er komen wonen. ,,Alleen jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud”, zegt Rob van Son. Van Son werkt bij woningcorporatie Alwel en is sinds deze zomer vestigingsmanager in Roosendaal. Daarvoor was hij dat in Etten-Leur, waardoor hij alles weet over het nieuwbouwcomplex.

,,Een paar jaar geleden verwachtten we een forse stroom aan arbeidsmigranten in Etten-Leur”, legt Van Son uit. “Het pand van De 4 Leeuwen bleek in principe een prima plek voor huisvesting, het was alleen spuuglelijk.” Het besluit viel om de locatie op te knappen waarna er statushouders in zouden trekken.

Druk van jongeren

Tegen de verwachting in, viel de stroom aan arbeidsmigranten uiteindelijk behoorlijk mee. De druk van jongeren die een woonruimte zochten nam juist alleen maar toe. ,,We zijn daarop met de buurt in gesprek gegaan en in goed overleg is besloten om van De 4 Leeuwen een tijdelijk woon- en werkcomplex voor jongeren te maken, met daaropvolgend een nieuwbouwcomplex voor jongeren.” De tijdelijke tussenstap bleek een succes. Er wordt onderzocht of het concept in Etten-Leur op een andere locatie voortgezet kan worden. Ook is er een mogelijkheid dat Alwel het idee in andere plaatsen uitrolt.

Hoewel de huidige bewoners dolgraag in X EL zouden willen blijven, is dat geen optie. Eind 2020 gaat het tegen de grond, waarna de bouw van het nieuwe complex snel begint.

Van zeven naar drie verdiepingen

Het gebouw wordt aan de kant van het spoor zeven verdiepingen hoog en loopt richting de Anna van Berchemlaan af naar drie verdiepingen. “Het is heel belangrijk dat de bouw geaccepteerd wordt door de buurt. Dat is bij dit ontwerp het geval”, zegt Van Son.

Volledig scherm Het pand gezien vanaf de Anna van Berchemlaan. © Alwel

Daarnaast zet de corporatie in op duurzaamheid. De woningen, waarvan de meeste 40 tot 50 vierkante meter groot zijn, worden gasloos. In het pand komen gedeelde voorzieningen: een fietsenberging, een wasbar, ontmoetingsruimte en er wordt gebruik gemaakt van een deelauto.

Deelauto

“Om te kijken hoe we de deelauto straks het beste in kunnen zetten, draait er nu een experiment met twee auto’s. De huidige bewoners van X EL delen een personenauto en een bestelbusje met buurtbewoners. Wie de auto nodig heeft, kan deze reserveren via een app. We zijn benieuwd wat goed gaat en waar we tegenaan lopen.” Naast het delen van de auto’s, zijn buurtbewoners volgens Van Son ook van harte welkom om gebruik te maken van de wasbar.

Volledig scherm De deelauto's die bewoners van X EL momenteel gebruiken. © Alwel

Quote Zodra de bouw begonnen is, gaan de appartemen­ten de verhuur in Rob van Son, Alwel Volgens de vestigingsmanager staan veel jongeren achter het ‘share’-idee. ,,Een tijd geleden hebben we een enquête gehouden onder duizend jongeren. Daaruit bleek dat ze best bereid zijn om bepaalde zaken met elkaar te delen en hoeven ze ook niet zo nodig een heel groot appartement te hebben. Een kleinere ruimte met goede voorzieningen tegen een lage huurprijs, dat vonden ze het belangrijkst.”

Prijs