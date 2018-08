Vermoedelijke drugsdealer steekt A58 over en duikt maïsveld in om aan politie te ontkomen, zonder succes

Dit moet je weten over de Profwieler­ron­de Et­ten-Leur

17 augustus ETTEN-LEUR- De organisatie van de 12e TechnoGroup Profwielerronde Etten-Leur is er in geslaagd om op zondag 19 augustus het mooist denkbare rennersveld aan de start te krijgen. Een uniek veld met de winnaars van de Ronde van Spanje, de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. De volledige top 5 van de Tour de France zal in het criterium acte de présence geven. "In Etten-Leur wordt het WK der criteriums verreden", aldus de trotse voorzitter, Ronnie Buiks. Hij rekent op zo'n 20.000 toeschouwers. De toegang is gratis.