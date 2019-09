Verkoop woningen Van Bergenpark start bijna

ETTEN-LEUR - De verkoop van de toekomstige appartementen in het voormalige Sint Antoniusgebouw aan het Van Bergenplein in Etten-Leur start naar verwachting eind oktober.

Ook wordt dit jaar nog gestart met het strippen van het gebouw, zodat er ruimte vrijkomt voor het verbouwen van twintig koopappartementen. Het is onderdeel van de eerste fase van de herontwikkeling van het voormalige terrein van GGz Breburg. In die eerste fase wordt er gewerkt aan ongeveer 120 van de 220 woningen.

Voorgevel linkerzijde

Zo komen er in het nieuwe Van Bergenpark naast het nieuwe Residentie Antonius drie appartementenblokken met vijftien woningen per blok. Bij twee blokken gaat het om koopappartementen, bij één blok om middeldure huur. Ook komen er tien zogenoemde ‘loofwoningen’, waarbij ‘loof’ staat voor ‘living on one floor’.

Bouwrijp maken

Verder worden er veertien beneden- en bovenverdiepingen gebouwd (sociale huur), zeventien rijwoningen, negen geschakelde woningen en zes tweekappers. Het bouwrijp maken van het terrein voor deze woningen begint in februari volgend jaar. In de tweede fase van het bouwproces volgt de verdeling van de resterende honderd woningen.

In vogelvlucht

Het Van Bergenpark is een project van Nederlandse Bouw Unie (NBU). Adjunct-directeur projectontwikkeling Séverine Blok meldt desgevraagd dat er veel interesse voor de appartementen en woningen is. ,,Via onze website kunnen geïnteresseerden zich al enige tijd aanmelden om meer informatie te ontvangen. Daaraan zien we dat er behoorlijk wat animo is. Voor ieder woningtype hebben zich geïnteresseerden gemeld, waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Het is uiteraard wel de vraag in hoeverre die interesse nog actueel is.”

Achtergevel

Officiële verkoop

Om dat te peilen, start er begin oktober een voorverkoop voor Residentie Antonius, waarin men aan kan geven serieuze interesse te hebben in een woning. ,,We zijn nog volop bezig met de uitwerking van de plannen, maar via de website brengen wij steeds meer projectinformatie naar buiten. Eind oktober hopen we te kunnen starten met de officiële verkoop”, zegt Blok.

,,We nodigen daarvoor iedereen uit op de verkooplocatie in het Antoniusgebouw. Er zijn verschillende partijen aanwezig, waaronder de architect van het project die een toelichting geeft over de transformatie van het gebouw.”

Achterzijde

2024

In totaal gaat het om bijna zeven hectare grond waarop de diverse woningtypen in twee fases worden gebouwd. Het terrein is nu nog van GGz Breburg.