Verkoop van Etten-Leurs restaurant Twee Gebroeders verhaal van lange adem

Om die reden durft Ries Wijnen van de Eindhovense horecamakelaar Tony Freriks ook niet te voorspellen hoe lang de zoektocht naar een koper (of huurder) nog gaat duren. ,,Je moet maar net tegen de goede partij aanlopen. Gezien de omvang van het pand praten we niet zomaar over een alledaags object. Belangstelling is er heus wel. De een wat serieuzer dan de ander, maar die gegadigden zullen hoe dan ook over een behoorlijk eigen vermogen moeten beschikken om er iets van te maken. Het is een behoorlijk oud gebouw met diverse zalen waar de afgelopen vijftien jaar weinig tot niets aan is gedaan. Eigenlijk moet alles opnieuw worden ingericht en dat kost een aardig centje'', aldus Wijnen.