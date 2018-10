'WhatsApp explodeer­de': Onvrede ouders over verhuizing kinderen groep 5 De Pontus

11:51 ETTEN-LEUR - Ouders van kinderen van de twee groepen 5 van basisschool De Pontus in Etten-Leur zijn not amused over de aanstaande verhuizing van de kinderen naar de een kilometer verderop gelegen basisschool De Hasselbraam. En not amused is een understatement, volgens een ouder: 'WhatsApp explodeerde donderdagavond."