Verjaardagsfeest in Etten-Leurse Van Goghkerk was meteen het laatste

ETTEN-LEUR - Gezellig je 65e verjaardag vieren in de Van Goghkerk in Etten-Leur? Daar is deze dus niet voor bedoeld, vindt APB-raadslid Peter van der Wulp. Wethouder Jan Paantjens en ook de voorzitter van de Stichting Vincent van Gogh, Lex Besselink, zijn het met hem eens.

Toch is er volgens Van der Wulp onlangs precies zo'n feest gehouden in de kerk. ,,Ik sprak twee weken geleden iemand die daar aanwezig was”, zegt hij. ,,Het ging om de 65-jarige verjaardag van een Etten-Leurenaar, er werd gecaterd door een mij bekende cateraar en de alcohol vloeide rijkelijk.”

Afspraken

Dat verhaal schoot bij Van der Wulp in het verkeerde keelgat, zeker omdat er vlak daarvoor al gedoe was over een commerciële kerstmarkt in de kerk. ,,Daarover heb ik toen ook vragen gesteld, omdat de gemeente met de stichting heeft afgesproken dat die de kerk niet verhuurt voor commerciële activiteiten", vertelt hij. Het college ging naar aanleiding daarvan met de stichting om tafel. ,,Er werd beloofd dat het nooit meer zou gebeuren, maar nog geen maand later hoor ik weer zo'n verhaal. Wat zijn die afspraken met de stichting dan waard?”

De Stichting Vincent van Gogh en de gemeente zijn in gesprek over het toekomstig gebruik van de kerk. De stichting gaf al eerder aan de kerk graag exclusiever te gebruiken dan in de huidige situatie. ,,Maar daarover is nog niets afgesproken. Tot die tijd ís de Van Goghkerk de raadszaal en mág de stichting die gebruiken", aldus Van der Wulp.

Quote Wij zijn er niet voor verjaar­dags­feest­jes Lex Besselink, Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur

Van Gogh

Voorzitter Lex Besselink van de stichting zegt niet op de hoogte te zijn van het gegeven feest. ,,Die details zijn bij mij niet bekend, dat regelt iemand anders. Maar wij zijn er niet voor verjaardagsfeestjes", is hij resoluut. ,,Bij alles wat wij in de kerk organiseren willen we de link leggen met Vincent van Gogh, of met maatschappelijke activiteiten die binnen de kerk als multifunctioneel gebouw passen. Feesten, partijen of disco's horen daar dus niet thuis.”