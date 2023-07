Verhuizing tuincentrum en nieuwbouw Lage Vaartkant Etten-Leur krijgt steeds meer vorm

De KPJ Rijsbergen zit weer in de lift: ‘Dat is altijd het belangrijk­ste geweest, nieuwe mensen’

RIJSBERGEN - Christelijke liederen? Die zong José (70) zeker niet toen ze lid was van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Rijsbergen. Ook nu de afdeling honderd jaar bestaat is ‘katholiek’ niets meer dan een naam. ,,Er is geen sociale druk.”