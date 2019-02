Vergoeding mantelzorgers van 125 naar 100 euro: besluit valt niet goed bij meeste partijen Etten-Leur

Grond Attelaken­se­weg moet terug naar gemeente: ‘Zuur, maar het is zoals het is’

6:06 ETTEN-LEUR - Het is zuur, maar het is niet anders. Zegt wethouder Kees van Aert over de grond die Etten-Leur terugvordert van omwonenden, nodig voor de herinrichting van de Attelakenseweg. Op 28 februari wordt het definitieve herinrichtingsplan voorgelegd aan bewoners.