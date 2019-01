Verdwaalde containers: Etten-Leur ergert zich rot

pollETTEN-LEUR - Wie zijn of haar vuilcontainer niet op de afgesproken tijden van straat haalt, krijgt voortaan te maken met de BOA. Als het aan D66 ligt, tenminste. In een brief aan het college pleit de lokale fractie voor strengere handhaving en betere communicatie over de regels.

Enquete poll Ik erger me aan de waardeloze containeretiquette in Etten-Leur. Eens

Oneens Ik erger me aan de waardeloze containeretiquette in Etten-Leur. Eens (72%)

Oneens (28%) Te vroeg naar buiten, of juist te laat naar binnen; in verschillende Etten-Leurse wijken is ergernis ontstaan over afvalcontainers en de verzamelzakken voor plastic afval. D66 zegt deze geluiden te hebben opgevangen in gesprekken met inwoners, en schrijft daarnaast dat ook uit eigen waarnemingen van de partij blijkt dat containers vaak 'langer dan een week' na de ophaaldagen buiten blijven staan. Dit zou vooral spelen in de wijken Schoenmakershoek, Hooghuis en de Grient.

Slordig straatbeeld

Dit zorgt volgens de democraten voor een slordig straatbeeld, zeker bij bijvoorbeeld harde wind, als containers om- en zakken wegwaaien. Bovendien zou het niet naleven van de container-etiquette vandalisme en ander 'ongewenst gedrag' uitlokken.

Verschillende inwoners hebben de fractie erop gewezen dat meldingen over verdwaalde containers vaak weinig of helemaal geen reactie van de gemeente opleveren. Volgens D66 zou met name bij containers makkelijk te achterhalen moeten zijn wie er precies in overtreding is. De partij wil daarom dat BOA's hier extra op gaan letten en overtreders hierop aan gaan spreken. Bij herhaling kan er een boete volgen.

In de brief wordt het college bovendien gevraagd om Etten-Leurenaren via gemeentelijke pagina's of speciale acties meer bewust te maken van hun omgang met de afgesproken containertijden.

Andere klachten

Afgelopen zomer nog trok wijkvereniging Wijkbelang Hooghuis aan de bel over de rotzooi in de wijk. Voorzitter Jan Meeuwisse had het in een oproep aan zijn wijkgenoten, behalve overlast van hondenpoep en zwerfafval bij ondergrondse containers, toen ook al over 'kliko's die weken buiten staan'.

De gemeenteraad besluit later dit jaar over de nieuwe aanbesteding van de afvalinzameling. Als de raad akkoord gaat, wordt vanaf 2020 het restafval niet meer eens in de twee, maar eens in de vier weken opgehaald. Een andere optie is het zogeheten 'omgekeerd inzamelen', waarbij inwoners hun restafval zelf naar ondergrondse containers brengen, maar daar zitten de Etten-Leurenaren niet op te wachten. Uit een enquête waarop zo'n 41 procent van de huishoudens reageerde, bleek dat een grote meerderheid het liefst de huidige manier van inzamelen behoudt.