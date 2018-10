Verdriet over andere route buurtbus

column Coming Out Day

11:01 Afgelopen donderdag was Coming Out Day. Een dag waarop de wereld speciaal aandacht vraag voor diversiteit en acceptatie. Middels het hijsen van de regenboogvlag en toespraken. Zoals in Moerdijk en in Etten-Leur, door de burgemeester zelf, vanaf het bordes van het oude raadhuis. Om het belang van de dag maar even extra te onderstrepen.