Verdachten vuurwerk-explosies Etten-Leur wachten op vonnis

Hoe verder met jeugdin­stel­ling Juzt? Vandaag is het D-day voor 1700 kinderen en 600 medewer­kers

11:35 ETTEN-LEUR - Het is de dag van de waarheid voor Juzt. De ongeveer 600 medewerkers van de zieltogende West-Brabantse jeugdinstelling zijn opgeroepen om vrijdagochtend naar Het Turfschip in Etten-Leur te komen. Ongeveer 300 medewerkers zitten momenteel in de zaal.