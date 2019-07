Verdachten van groothandel in drugsloods Etten-Leur moeten in de cel blijven

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL - Vier Roosendalers, die zich gezamenlijk zouden hebben beziggehouden met grootschalige drugshandel en export, blijven in de cel. Een drugsloods in Etten-Leur diende als ‘distributiecentrum’ voor zeker 45 kg amfetamine, 1 kg cocaïne en 144 kg hasj.

Tijdens de eerste pro-formazitting in deze zaak wilde de rechtbank de voorlopige hechtenis van de mannen, in leeftijden van 32 tot 39 jaar, niet schorsen. Hun persoonlijke omstandigheden wegen niet op tegen het maatschappelijk belang, aldus de rechters.

Fel reageerde officier van justitie Karlijn Gimbrère op het pleidooi van één van de advocaten om zijn cliënt vrij te laten omdat zijn ex een hersentumor heeft: ,,Hij misbruikt dat argument. Hij heeft ook nog nooit omgekeken naar zijn minderjarige zoontje, zegt de vrouw”.

Ook moesten nog twee andere verdachten, uit Roosendaal en Gouda, opdraven. Zij waren de vermeende leveranciers van de amfetamine en enkele partijen hennep. Alleen de laatste, een Bulgaar uit Gouda, komt maandag voorlopig vrij.

Behalve het zestal dat gisteren voor de rechter stond, zijn er nog drie andere verdachten in deze zaak, mannen uit Roosendaal en Sprundel. Zij zijn langer al op vrije voeten, nadat het gerechtshof in Den Bosch hun voorlopige hechtenis had geschorst.

Observaties

De politie had de groepering uit Roosendaal al langer op de korrel. De loods aan de Penningweg in Etten-Leur diende als handels- en verdeelcentrum en werd in 2018 en 2019 zes keer geobserveerd. In het kader van het onderzoek werden twee transporten in België en vlak voor de grens ‘afgevangen’. Daarbij werden amfetamine, cocaïne en hasj onderschept.