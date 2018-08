'Verdachte/slachtoffer schietpartij Etten-Leur (ex-)lid van motorclub No Surrender'

ETTEN-LEUR - De politie gaat ervan uit dat afgelopen zaterdag in Etten-Leur sprake is geweest van één schietpartij en geen twee afzonderlijke, zoals ze aanvankelijk dacht. Mogelijk gaat het om het schietincident aan de Havik, waar bewoner Samir A. (35) gewond raakte. ,,We onderzoeken dat scenario zeker ook. Het is een complexe zaak'', zegt politiewoordvoerder Rob Luijten.

A. is volgens advocaat Mark Broere 's nachts thuis overvallen door vier personen. De man weerde een schot af maar liep steek- en slagwonden op. Enkele minuten later trof de politie na een melding aan de Putter het tweede, zwaargewonde slachtoffer (30) aan. Hij had een schotwond, is geopereerd en net als het eerste slachtoffer als verdachte aangehouden. Op sociale media staan berichten dat de man vermoedelijk niet in die straat is neergeschoten, maar er met een auto heen is gebracht.

Politie-opleiding

Het 30-jarige slachtoffer, die dus tevens verdachte is, is lid of voormalig lid van motorclub No Surrender. Dat stellen bronnen rond het onderzoek en zegslieden in het criminele milieu. De man zou in de Antillen een politie-opleiding hebben gevolgd en al jaren in Etten-Leur wonen. Twee jaar geleden werd hij in Etten-Leur opgepakt met een vuurwapen op zak.

Geweld op A58

Tegen de verdachte loopt nog een oude rechtszaak. Daarin wordt hij samen met onder anderen No Surrender-kopstuk Patrick J. uit Tilburg verdacht van een zware steek- en kloppartij op de A58 bij Etten-Leur. De auto van de Tilburgse groep werd daar in mei 2014 na een wilde achtervolging van de weg gereden door een man uit Sint Willebrord, die vervolgens zwaar werd mishandeld. Aanleiding voor de geweldsexplosie vormde volgens het OM een handgemeen in een café in Sint Willebrord.

'Leven man gered'

De 30-jarige verdachte uit Etten-Leur is een goede bekende van de vrouwelijke verdachte die afgelopen zaterdag ook werd aangehouden in de woning aan de Putter. Volgens advocaat Peter Schouten heeft de Etten-Leurse niks te maken met het schieten: ,,Ze heeft alleen medische zorg verleend aan het slachtoffer.''

Volgens Schouten heeft zijn cliënte zaterdagmorgen politie en ambulance gebeld. ,,Ze heeft het slachtoffer steeds wakker gehouden tot het ambulancepersoneel er was. Ze is geen verdachte, maar heeft het leven van de man gered.''

Drugswereld

In de loop van het weekeinde pakte de politie in totaal zes verdachten op, onder wie de vrouw en de twee slachtoffers. Bronnen in het milieu linken meerdere verdachten aan de drugswereld, maar wat de achtergrond van het geweld is, staat niet vast. Dinsdag worden naar verwachting verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris.