Verbreding Grauwe Polder: 'Is dat niet vragen om een racebaan?’

Update + Video A58 bij Et­ten-Leur weer open na voertuig­brand: ‘Geen ernstig letsel’

11:23 ETTEN-LEUR - Op de A58 ter hoogte van Etten-Leur heeft donderdagochtend een voertuig in brand gestaan. De snelweg was tijdelijk helemaal dicht in de richting van Bergen op Zoom. Vervolgens werd het verkeerd over de vluchtstrook geleid, maar ook daar is inmiddels geen sprake meer van.