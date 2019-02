'Verbaasd over de laksheid van overheid richting woonwagenkampen’

,,Wanneer er iets in de media verschijnt over woonwagenkampen, is dat meestal negatief. Ik wilde weten of de vooroordelen waar zijn. Toen ik met het onderzoek bezig was, zeiden mensen uit mijn omgeving al dat het allemaal drugscriminelen zijn met een uitkering. Dat is helemaal niet waar. In elke woonwijk heb je mensen met uitkeringen en wietkwekerijen. Ze verschillen niet van mensen uit onze omgeving. De goede verhalen hoor je nooit. Zo kwam ik er tijdens mijn onderzoek achter dat veel woonwagenbewoners tijdens de oorlog onderduikers in huis namen, hoe klein hun woning ook was."