Veiligheid rotonde Parklaan Etten-Leur aanpakken

De rotonde aan de Parklaan kent een bypass vanaf de Roode Poort. Automobilisten kunnen daar de rotonde mijden door via de bypass rechtsaf te slaan. Het is destijds zo aangelegd omdat de verwachting was dat de verkeersintensiteit in de loop van de jaren fors zou toenemen en de rotonde zou stroppen. ,,Nu blijkt dat mee te vallen. Tegelijkertijd wordt de bypass als onveilig ervaren. Er wordt hard gereden en in de bocht wordt te weinig rekening gehouden met voetgangers en fietsers die daar oversteken", legt een woordvoerder van de gemeente uit. ,,We hebben de bypass tijdelijk afgesloten om te kijken wat dat betekent voor de drukte op de rotonde. Als blijkt dat de rotonde het verkeer makkelijk kan verwerken, bestaat de kans dat we de bypass definitief sluiten."

Aansluiting centrum

Dat zou de gemeente goed uitkomen want dan kan een deel van de rijstrook plus nog een groenstrook bij het terrein van de nog te bouwen Nieuwe Nobelaer worden getrokken. Die wordt gebouwd in de hoek Rode Poort en Parklaan, naast het zwembad dat al in aanbouw is. ,,Dat openbare terrein was een beetje krap, extra ruimte is daar welkom. Bovendien wordt dan meteen de aansluiting bij het centrum van Etten-Leur beter. Je steekt de rotonde over en loopt zo het centrum in, dat is wat de gemeente graag wil."

Invoegstrook