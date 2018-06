Veiligheid fietsers beter bij 50 of 30 kilometer per uur op Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur?

Handhaven

Het gaat om een stuk weg van 250 meter. Het doel van college en raad is precies hetzelfde. Zorgen dat de veiligheid van de fietsers niet in het geding komt. Er komen per etmaal bijna 6.000 voertuigen langs en 1500 fietsers. Die fietsers rijden nu over vrijliggende fietspaden. ,,Als het een 30-kilometer zone blijft, moeten we er ook op kunnen handhaven. Nu rijden auto's er bijna allemaal te hard. Het betekent dat we de weg anders moeten inrichten", hield wethouder Kees van Aert de raad voor.