Veiligheid centraal in pop-up store in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Even loeit de sirene van de brandweerwagen op volle sterkte. Niet te lang, want er is helemaal geen brand aan de Markthof 21 in Etten-Leur. Wel een pop-up store waar de veiligheidsregio aandacht vraagt voor de brandveiligheid in de woning. Burgemeester Heleen van Rijnbach opent de tijdelijke winkel. Ze stapt met schwung uit de brandweerwagen alsof het de Gouden Koets is.

Het draait in de winkel allemaal om bewustwording. ,,Welke risico's lopen de mensen in huis? Dat laten we zien in verschillende kamers'', vertelt Jos Loos, medewerker risicobeheersing van de Brandweer Midden- en West-Brabant.

Levensgevaarlijk

Kamer één is een tienerkamer. De laptop ligt op bed, in het stopcontact hangt een oplader. Zo op het eerste oog niets bijzonders, maar schijn bedriegt. ,,Levensgevaarlijk"', oordeelt Loos. ,,De laptop kan op het dekbed zijn warmte niet kwijt. Het kan gaan schroeien en vlam vatten. Hetzelfde geldt voor de oplader."

Zonder telefoon de stekker uit het stopcontact is het devies. In de tweede kamer kunnen mensen met een virtual reality bril ervaren hoe snel rook zich over een kamer verspreidt. ,,Een woonkamer staat in drie minuten in lichterlaaie. Vroeger was dat 17 minuten, maar toen hadden we nog eikenhouten meubels en velours gordijnen. Tegenwoordig is het materiaal goedkoper en brandt makkelijker."

De derde kamer toont brandoorzaak nummer één: een wasdroger. ,,Altijd goed de filters schoonmaken, anders kan ook de droger zijn warmte niet kwijt."

Veilig en comfortabel wonen

Het draait niet alleen om brandveiligheid in de pop-up store. De organisatie Wonen met gemak laat mensen zien hoe je zo lang mogelijk veilig en comfortabel kunt wonen in je eigen huis. ,,Mensen blijven langer thuis wonen. Dan moet het bijvoorbeeld zo ingericht zijn dat het 'valveilig' is", stelt Rolf Jobse van Wonen met gemak.

Zo is er vloerverlichting die aan springt als je de voeten over de rand van het bed gooit. Wie meer handigheidjes wil weten kan dit weekeinde op zaterdag en zondag de winkel bezoeken. Volgende week is de pop-up store nog open op donderdag vrijdag en zaterdag.