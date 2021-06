Veertien minibiebs Etten-Leur doen mee aan open dag

Het idee van een minibieb is dat mensen boeken kunnen meenemen en weer terugbrengen of gewoon houden of omruilen voor een ander. ,,Het is een mooi alternatief om een teveel aan boeken naar de Kringloper of milieustraat af te voeren", vindt Nagelkerke. ,,Veertien minibiebs in een plaats als Etten-Leur is best veel, ik denk dat het aanstekelijk werkt. Zo ben ik er zelf ook mee begonnen. Intussen heb ik zelfs vaste klanten, die eens per week komen.”