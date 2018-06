'Veelzijdig, modern en duurzaam bad' voor Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Met een druk op de knop in de inkomsthal is het zaterdag officieel, zwembad De Banakker is geopend. De confetti schiet uit de kanonnen en de gordijnen vallen naar beneden, waarmee de twee binnenbaden worden onthuld. Na een overhandiging van de sleutel is Sportfondsen Groep BV de nieuwe exploitant van het zwembad, maar niet voordat de vier knopdrukkers de zaal toespreken.

"In 1957 geloofde Etten-Leur in een goed instructiebad", zegt burgemeester Miranda de Vries. "De daaropvolgende decennia geloofde zij in verdere uitbreiding. Toen de Banakker op leeftijd kwam, geloofde zij in een prachtig nieuw bad voor onze inwoners. In 2009 gaf de gemeenteraad opdracht tot marktonderzoek. Een van de vragen was, wat willen onze inwoners? Nu, de nodige jaren later, presenteer ik u exact wat de raad onze inwoners toewenst: een veelzijdig, modern en duurzaam bad."

Knal

Nadat vertegenwoordigers van de verantwoordelijke bouwbedrijven, Sportfondsen en wethouder Jan van Hal hebben geproost op het nieuwe bad, drukken ze de rode knop in. Enkelen schrikken van de knal, maar het geluid van indruk vult de zaal al snel. In het 25-meterbad is zwem- en waterpolovereniging DIO bezig met demonstraties. In een hoek van het bad speelt er een groepje waterpolo. De rest van het bad gevuld is met zwemmers die zich van de ene kant van het bad naar de andere bewegen, terwijl ze daarbij verschillende soorten zwemtechnieken laten zien.