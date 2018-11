Veel te veel kinderen Etten-Leur in armoede: gemeente neemt actie

Want ondanks die regelingen telt Etten-Leur meer kinderen die in armoede leven dan het landelijk gemiddelde. De raad vindt dat een slechte zaak. Verantwoordelijk wethouder Martin van der Bijl (VVD) zei in een reactie die zorg ‘erg met u te delen.’

Het gaat om een percentage van 5,1 procent ten opzichte van 4,3 landelijk. Omgerekend gaat het om vier- tot vijfhonderd kinderen in Etten-Leurse gezinnen. De gemeente zoekt contact met met name de Stichting Leergeld om de regelingen extra onder de aandacht te brengen. De suggestie van Leefbaar Etten-Leur om in iedere brievenbus een foldertje te gooien, haalde het niet, maar Van der Bijl zegde wel toe om de gemeentepagina in de Etten-Leurse Bode te gebruiken.

Absurd

,,Absurd veel", zei fractieleider Peter van der Wulp van het APB over het armoedecijfer. ,We maken ons daar giga veel zorgen over", zei fractieleider Peter van der Wulp van het APB maandagavond tijdens de bespreking van de begroting voor volgend jaar. Ook het CDA wil maatregelen: ,,Het percentage dient minimaal teruggebracht te worden tot op landelijk niveau", zei raadslid Jürgen van Hulst namens het CDA. D66 en GroenLinks sloten zich daarbij aan. Simon Jacobs: ,,Het percentage moet, vinden ook wij, minstens worden teruggebracht tot het landelijk gemiddelde of liever nog daar onder.”

Fractievoorzitter Louis Roks van Leefbaar Etten-Leur riep Carola Groenen (D66) in een interruptie op om te ‘stoppen met de duurzaamheidsonzin en klimaatwaanzin’ en al het geld dat nu in die ‘onzin’ wordt gestoken te besteden aan de bestrijding van kinderarmoede. Dat ging Groenen te ver, maar ze wilde kinderarmoede wel een hogere prioriteit geven dan duurzaamheid. Roks, tevreden: ,,Kinderarmoede primair. Houd u dát vast.”

PvdA-voorman Hans Wierema hield het college voor dat de gemeente op meer onderdelen (onder meer bijstandsuitkeringen en voortijdig schoolverlaters) slechter scoort dan gemiddeld. ,,We scoren slechter dan gemiddeld maar vinden dat wel prima voor de ambitie in 2019. Ongelooflijk en onbestaanbaar", aldus Wierema. ‘En wat gaan we daaraan doen?’, citeerde hij uit de begroting. ,,We zetten in op samenwerking op regionaal niveau. Ja, sorry hoor. We zouden graag een hogere inspanning zien.”