Veel rook bij grote brand in pand 'De Burgemeester' in centrum Etten-Leur

Leerlingen Carillon nemen kijkje in nieuwe brede school Sonate

3 juli ETTEN-LEUR - Enthousiast lopen de leerlingen van groep 6b van basisschool 't Carillon de trap op van de nieuwe brede school Sonate. Allemaal keurig met de hand op de trapleuning, dat is verplicht. Bouwvakkers houden een oogje in het zeil, de bouw is nog niet klaar. De kinderen mogen een kijkje nemen in het lokaal waar ze na de zomer les krijgen van meneer Jan.