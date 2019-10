Veel Opel 400's blijven in garage als het regent

Mooie auto

Hij wijst de motor in zijn auto aan. Van Opel, uit 1981. Die worden niet meer gemaakt. ,,Als deze stuk is, gaat er een Honda-motor in", vertelt hij aan twee geïnteresseerde mannen. Ze gruwen er zichtbaar van, maar, zo besluiten ze gedrieën: zo'n keuze is ook best te rechtvaardigen. ,,Ik wil 'm gewoon altijd beter maken."

Rally-auto

Ieder jaar staat er een speciale auto in de manage; dit jaar een Kadett c GT/E. ,,Omdat ik vind dat er altijd iets exclusiefs en anders moet staan", legt Kerkhof uit. Hijzelf heeft een Manta400. ,,Ik heb de mijne in '87 gekocht. In acht jaar heb ik 'm omgebouwd tot rally-auto. We rijden jaarlijks een ritje in België, meer niet. Het is de vorm, het model wat me aantrekt. Het grappige is: de Ascona en de Manta zijn nagenoeg hetzelfde. Alleen in de carrosserie zit verschil. Robert heeft niets met de Manta en ik heb weinig met de Ascona. Intrigerend hè?"