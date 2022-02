Veel ‘mitsen en maren’, maar de Etten-Leurse Crossduathlon kan doorgaan

Op zondag 13 februari kunnen liefhebbers van start gaan vanaf asperge- en wijnboerderij De Santspuy, waar ook de finish is, voor de korte of lange afstand door natuurgebied De Kogelvanger. Twee jaar geleden gooide storm Ciara de boel plat, vorig jaar deed het coronavirus dat. ,,We zijn héél blij dat we weer mogen”, zegt Wim van Haperen van de organisatie. ,,We kregen toestemming van de gemeente maar wel met veel ‘mitsen en maren’.”

Coronacheck

Van de dertig vrijwilligers wordt de nodige creativiteit en inzet verwacht. ,,We zetten bij het begin van het terrein aan de Zandspui 45 een tent voor de coronacheck, waarna deelnemers en toeschouwers een polsbandje krijgen. We zullen de regels zo goed mogelijk volgen, mondkapjes en anderhalvemeter, en dat kan op het afgesloten terrein van De Santspuy, maar daarbuiten zijn mensen in de vrije natuur en we zijn geen BOA’s.”

Quote We zullen de regels zo goed mogelijk volgen, mondkapjes en anderhalve­me­ter, en dat kan op het afgesloten terrein van De Santspuy Wim van Haperen

Van Haperen ziet ook op tegen de discussies die mogelijk in de tent ontstaan met mensen die geen QR-code hebben maar wel naar binnen willen. ,,We hebben daar al mee te maken via internet, niet-gevaccineerden die toch mee willen doen.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat in De Kogelvanger op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn en anderhalve meter niet mogelijk is, het dragen van mondkapjes tijdens het evenement gewenst is.

Kampioen

Al 250 deelnemers uit Nederland en België hebben zich ingeschreven voor beide afstanden. Voor het eerst wordt dit jaar de winnaar op de korte afstand bij zowel mannen als vrouwen uitgeroepen tot Etten-Leur Crossduathlon Kampioen. Er is wel één voorwaarde: ze moeten uit Etten-Leur komen.

Inschrijven voor de crossduathlon kan nog tot en met aanstaand weekend.