Veel meer ruimte voor eigen initiatieven inwoners Etten-Leur

Dat onderzoek kost 17.500 euro. De gemeenteraad vergadert er volgende week over.

Etten-Leur werkt al een aantal jaren met overheidsparticipatie. Vijf jaar geleden werd de nota Ruimte voor initiatieven vastgesteld. Bij overheidsparticipatie staat het initiatief van burgers centraal. Indien nodig faciliteert de gemeente en maakt ze ruimte voor het initiatief, bijvoorbeeld in regelgeving.

Volgens het college zijn medewerkers op enkele afdelingen binnen de gemeente doordrongen van de meerwaarde van samenwerking met bewoners, is er veel contact met hen en zijn er instrumenten ontwikkeld om de stem van de bewoners mee te laten doorklinken in het gemeentelijk beleid. Maar B en W willen meer. En beter. Hoe, dat moet onderzocht worden.

Berenschot, het bureau dat daarvoor is aangewezen, wil voor oktober weten of Etten-Leur meedoet. De bedoeling is dat ten minste toen gemeenten, provincies en waterschappen deelnemen.



Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan analyseert Berenschot drie casussen op het gebied van overheidsparticipatie in Etten-Leur. De gang van zaken in Etten-Leur wordt onder meer vergeleken met die bij andere deelnemers. De onderzoekers geven een concreet advies met handvatten om participatief werken te verbeteren.

Uiteindelijk wil het college komen tot verankering van overheidsparticipatie in het gemeentelijk beleid. "We willen doorgroeien van de verbredingsfase, waarin we ons nu bevinden, naar de verankeringsfase, waarin én gemeenteraad én bestuur én directie de principes van overheidsparticipatie voor de hele organisatie willen invoeren", houdt het college de raad voor.

"Een verankering van de principes van overheidsparticipatie in de werkwijze van medewerkers, in de manier waarop raad en college sturing geven, in houding en gedrag door de hele organisatie en in politieke programma's over verkiezingen heen."

Ofwel: de hele gemeentelijke organisatie moet er als het aan burgemeester en wethouders ligt van doordrongen zijn dat de stem van de burger gehoord moet worden. "Immers: inwoners denken niet in bestuursorganen, maar zien de gemeente als een eenheid, die initiatieven faciliteert die bijdragen aan te bereiken maatschappelijke effecten."