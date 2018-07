Veel meer piepschuim aangeleverd bij Milieustraat Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Inwoners van Etten-Leur hebben vorig jaar 116,25 procent meer piepschuim bij de milieustraat ingeleverd dan in het jaar daarvoor. Een mogelijke verklaring, zegt de gemeente, is dat er meer nieuwe producten gekocht worden die verpakt zijn in piepschuim.

Maar het kan ook zijn dat mensen hun afval beter scheiden, vult een woordvoerster van Milieu Centraal aan. "En dat is natuurlijk goed nieuws. Als het afval gescheiden wordt en piepschuim apart wordt aangeboden bij de milieustraat, dan kan de grondstof hergebruikt worden. Wordt het bij het restafval gegooid, dan gaat het in één hoop de verbrandingsoven in en dat is zonde."

Bezoeken

De gemeente Etten-Leur houdt bij hoeveel bezoeken worden afgelegd aan Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg en ook wat de mensen komen brengen. In 2016 werden 32.000 bezoeken genoteerd. Vorig jaar was in ieder geval sprake van een stijging, maar hoe veel meer bezoeken was de afgelopen week niet boven water te krijgen.

Wel bekend is dat de hoeveelheid asbest die vorig jaar werd aangeleverd 17,65 procent minder was dan het jaar daarvoor. Bij tuinafval (14,5 procent meer), papier ( 13,66 procent) en grof restafval (plus 17,85 procent) was sprake van een stijging.

Openingsuren

De gemeente vermoedt dat de uitbreiding van het aantal openingsuren op woensdag in de zomer én het feit dat mensen gratis compost af kunnen komen halen de redenen zijn voor de toename van de ingeleverde hoeveelheden tuinafval. De Milieustraat is normaal op woensdag open van 13.00 tot 16.00 uur, maar in de zomermaanden sluiten de poorten pas om 19.00 uur.