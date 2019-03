Veel bands hebben oren naar een plek op het Popeluchtfestival in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De organisatoren van Doe Maar Vet in Etten-Leur zijn eruit. Zij hebben een keuze gemaakt uit de bands die zich aangemeld hadden voor de ‘vetste bandwedstrijd van Noord-Brabant’.

Het bleek nog een flinke opgave om een keuze te maken uit de stapel inschrijvingen. ,,De selectie was een lange zit en niet eenvoudig.” Uiteindelijk zijn er negen bands uitgekozen die de onderlinge strijd aangaan. De winnaar mag optreden tijdens Popelucht, het jaarlijkse twee dagen durende festival in het Oderkerkpark. De bands die door de selectie voor Doe Maar Vet zijn gekomen zijn: Blue Vultures, Spark of Sanity, SuperSonicSmashKids, Hvalross, Crusade, Crimson River, Lokotov Mocktail, A-MEN en Pandora's Key.

Jury

Er komen er steeds drie aan bod tijdens de voorronden die gehouden worden op de vrijdagen 15, 22 en 29 maart. De optredens zijn steeds vanaf 20.30 uur in café K’Annet aan de Markt 80 in Etten-Leur. Bezoekers mogen gratis naar binnen. Aan het einde van de derde avond beslist een onafhankelijke jury welke drie bands het in de voorronden het beste gedaan hebben.