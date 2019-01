Veel animo voor info-avond Noordrand Midden bij Etten-Leur

Concrete plannen werden er tijdens de informatieavond in het drukke paviljoen van De Turfvaart niet getoond; die zijn er simpelweg nog niet. Wel ideeën en dromen. Om in de Weimeren een zoetwaterplas te creëren met rietmoeraseilandjes, bijvoorbeeld, of om de sloten te verbreden in Kelsdonk. De avond ging vooral over het informeren, maar ook om te vragen of omwonenden of grondeigenaren in het gebied mee willen werken. Het project heeft namelijk nog zo’n negentig tot honderd hectare grond nodig die nu nog van grondeigenaren zijn. De betrokken partijen - de provincie, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer - moeten nu in gesprek met die eigenaren om te kijken of ze grond aan kunnen kopen of kunnen ruilen, of toestemming kunnen krijgen om daar te werken. Hans Peter Verroen, bestuurslid van het waterschap, benadrukt wel dat er geen ‘machtsmiddelen als onteigening of gedoogplicht’ zullen worden toegepast.