Veel ambities Etten-Leur: gemeente breidt aantal ambtenaren flink uit

Recensie Dans, kleurrijke kleding en uitver­groot spel: ‘Wat zien ik…?!’ van Theater­groep Josjes is een lust voor het oog

ETTEN-LEUR - ‘Wat zien ik…?!’ is een musical waarin je je als theatergroep heerlijk kan uitleven. Dat deed Theatergroep Josjes dan ook in een dynamische voorstelling in de gloednieuwe Nobelaer.

8 oktober