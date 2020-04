Veel activiteiten dementie, maar ‘papier is geduldig’

ETTEN-LEUR - Etten-Leur wil een dementievriendelijke gemeente zijn én blijven. Daarom is ook voor dit en komend jaar een ‘plan van aanpak’ gemaakt, maar ‘het veld’ vraagt zich af of de thuiswonende doelgroep wel wordt bereikt en kan deelnemen aan al die activiteiten. ,,Papier is geduldig.”

‘Het veld’ is in dit geval Harrie Dirkx, voorzitter van de kruisvereniging Etten-Leur/Zundert (de wijkzusters) en van stichting ASE, onder meer exploitant van ontmoetingscentrum De Linde. Volgens Dirkx zijn de wijkzusters niet betrokken bij een plan van aanpak in verleden of nabije toekomst.

In de gemeente Etten-Leur hebben 690 mensen dementie. Dat zijn cijfers van Alzheimer Nederland. Volgens diezelfde organisatie zal het aantal mensen met dementie groeien naar 1.000 in het jaar 2030 en in 2050 zijn naar verwachting 1.600 Etten-Leurenaren dement.

Mantelzorgers

Van die 690 mensen wonen er ongeveer 300 in een verzorgingshuis (cijfers Avoord). De andere 400 wonen dus thuis en dat zijn de mensen die, tezamen met hun eventuele mantelzorgers, worden bezocht door de wijkzusters. Zij zijn het die de eerste signalen opvangen, die steun verlenen en indien nodig informeren of verwijzen.

Eén van de vele activiteiten zoals verwoord in het jaarplan 2020-2022 : 'De Nieuwe Nobelaer ondersteunen bij het 'promoten' van de Dementheek. Bijvoorbeeld door hier regulier met de Virtual Reality bril aanwezig te zijn.'

Zeurpiet

Dirkx: ,,Ja, ze zullen me bij de gemeente een zeurpiet vinden, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik vraag me af óf en hoe ze de thuiswonende doelgroep bereiken met al hun activiteiten. Zo'n Alzheimercafé (één van de activiteiten waarvoor men komend jaar het bereik hoopt te vergroten) wordt bezocht door dertig man. Geen mens wil weten dat ie Alzheimer heeft. Dus als je het ons, van de KBO (Dirkx is binnen de KBO portefeuillehouder Wonen, HS), zou vragen: Organiseer een leuke bijeenkomst en breng je informatie via een omweg, bijvoorbeeld via een toneelgroep. Maar ja, ze vragen het ons niet.”

Grief

Dirkx heeft nog een andere grief: ,,Ik ben al twee jaar met de gemeente bezig om een dagopvang voor ouderen te realiseren in De Linde. Dat komt niet van de grond. De door de gemeente bedachte alternatieve locatie in de school naast De Linde is niet geschikt vanwege problemen met het beheer van de ruimten. Ik heb voorgesteld De Linde deels te verbouwen zodat de wijkzusters hun kantoor kunnen verplaatsen van de Kerkwerve naar De Linde. Maar daar hoor ik dus al twee jaar niks over.”

De activiteiten en het plan van aanpak zijn ontwikkeld door de Inspiratietafel Dementievriendelijke gemeente Etten-leur, bestaande uit dertien afgevaardigden van onder meer Surplus, Avoord, Alwel, Seniorenraad, GGD, Mantelzorgers en vrijwilligers en de gemeente.