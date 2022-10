Veel aanmoedigend publiek bij de Van Oers Marathon in Etten-Leur

,,Zo gezellig is dit altijd”, zegt Conny Jolie, terwijl manlief een schaaltje nootjes rond laat gaan. ,,Bij ieder evenement in Etten-Leur zitten we hier met z’n allen, maar dit is wel een van onze favorieten hoor. En dan dit weer, beter kan niet toch?”

Zou dat mooie weer meteen de reden zijn dat er deze dag twee afstandsrecords - op de 10 kilometer en de hele marathon voor dames - worden verpulverd die al tien jaar stonden? ,,Wie weet”, lacht woordvoerster Marloes Nijland van de looporganisatie, die naast de hele en halve marathon, ook een tien kilometer aanbiedt, een familie- en bedrijvenloop en een wandeltocht (op zaterdag, red.).

Een van de hoogtepunten

,,Die verbroken records vind ik wel een van de hoogtepunten deze keer”, zegt Nijland. ,,Nick van de Peborgh (10 km) heeft al gezegd dat hij volgend jaar terug komt om zijn record nogmaals proberen te verbreken, en omdat hij het zo naar zijn zin heeft gehad. Daar doe je het voor.”

Nijland is al jaren betrokken bij de organisatie van de Van Oers Marathon Brabant. ,,Dit is officieel de 38e editie, maar als we geen corona hadden gehad, zou dit de 40e keer zijn.”

Voor Aletha de Regt is het de eerste keer dat ze meehelpt als vrijwilliger bij het Etten-Leurse loopevenement. ,,Ik heb een paar keer zelf mee gelopen, onder andere de halve marathon, en vond het altijd zo geweldig. Nu ik aan de andere kant sta, zie ik pas hoeveel mensen er op afkomen. Niet alleen de deelnemers, maar ook aanmoedigend publiek.”

Dat publiek is inderdaad in groten getale aanwezig. In het centrum is het dringen voor een vrij plekje op de terrassen. Langs de dranghekken staan overal mensen te juichen en te applaudisseren. Verschillende bandjes langs het gehele parcours zorgen voor een gezellige sfeer.

Als vermoeide loper, met de finish in zicht, geeft dit alles duidelijk een boost. Menig sportieveling trekt nog een mooie eindsprintje.

Zo ook loper Mark. Met nog zo’n vijfhonderd te gaan, heeft hij het duidelijk zwaar. Zijn vrienden langs de kant schreeuwen hem, met een biertje in de hand, bemoedigend toe. ,,We bestellen er vast eentje voor jou Mark.”

Grote lach

Op zijn bezwete gezicht verschijnt meteen een grote lach, en hij lijkt opeens ‘vleugels’ te krijgen, te zien aan zijn versnelling op de laatste meters naar de finish.

Iets verderop klimt een jongetje van pakweg acht jaar over het dranghek, als hij zijn vader aan ziet komen. Het laatste stukje rent hij met hem mee. Het publiek vindt het prachtig, want vader en zoon krijgen een groot applaus richting de eindstreep.

Nijland en De Regt kijken tevreden toe. ,,Wij hebben als organisatie maar een motto, en dat is dat de lopers alleen maar hoeven te lopen en nergens iets van mogen merken buiten het parcours. Dat lijkt weer gelukt vandaag. Gisteren bij de wandeltocht was het ook zo al leuk, maar omdat het de eerste keer was dat we dit organiseren, waren er nog niet zoveel deelnemers. Dat moet nog groeien, maar ook dat komt vast en zeker goed.”