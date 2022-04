Veearts Mark neemt bij Eventing Etten-Leur elk paard onder de loep: ‘Hoor je brrt-pfff? Dan kan iets mis zijn’

De pannenkoek als bindmiddel tussen jong en oud in Et­ten-Leur: ‘Door ontmoeting leer je elkaar kennen’

ETTEN-LEUR - Samen pannenkoeken bakken. Of Palmpaasstokken maken. De directeur van basisschool De Vincent en de voorzitter van wijkgebouw De Linde in Etten-Leur hebben elkaar gevonden in hun streven om oud en jong met elkaar te verbinden.

