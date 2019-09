Vechtpartij bij darttoernooi in Etten-Leur heeft gevolg dat organisatie ermee stopt: ‘Bijna 20 jaar zijn onze wedstrijden zonder problemen verlopen, tot nu’

De Dart Drive is al jaren een fenomeen onder darters uit de hele regio. Een voorval tijdens de editie van vorige week heeft de vier mannen achter het toernooi doen besluiten om het bijltje erbij neer te leggen.

Strubbelingen

,,Het heeft geen zin om in detail te treden, maar na de halve finale ontstonden er wat strubbelingen”, zegt Ferry Falkenburg namens de organisatie. ,,Dat escaleerde in een vechtpartij buiten het café waar we speelden, waarop een aantal politiewagens moest aanrukken om de boel te sussen.”

Volgens een ooggetuige, die niet met naam genoemd wil worden, ontstond er in het café inderdaad onenigheid, waarna een deelnemer van het toernooi buiten werd gezet. Daar ging de darter verder door het lint, waarbij hij volgens de getuige een bezoeker van een barkruk schopte. Omstanders en personeel van het café waren er volgens hem flink van ondersteboven.

Aangifte

Een woordvoerder van de politie Zeeland - West-Brabant meldt desgevraagd dat er inderdaad melding is gedaan van een ruzie. ,,Buiten zou iemand mishandeld zijn. We hebben de aangifte opgenomen en hebben de zaak in onderzoek.”

De organisatie meldt in een verklaring op haar website dat DDEL zich ver wil distantiëren van hetgeen er is voorgevallen. ,,Er komen al jaren meer dan 180 darters naar ons evenement”, zegt Falkenburg. ,,Bijna 20 jaar is dat zonder problemen verlopen. We staan bekend als een van de gezelligste toernooien in de regio. Dan is het heel rot dat één of twee rotte appels het verzieken voor de rest.”

Zwaar besluit

Volgens Falkenburg is het genomen besluit zwaar, maar niet overdreven. ,,Wij zijn deze organisatie als vier vrienden gestart, geheel vrijblijvend. Na de vechtpartij dachten we: ‘Wat nu als er schade is aan personen of gebouwen? Waar moeten we die schade verhalen?’ We zijn geen stichting of vereniging en zijn daardoor persoonlijk aansprakelijk. Daarom is het weloverwogen besluit genomen om met DDEL te stoppen.”

Bedroefd

Op de Facebookpagina van DDEL reageren deelnemers bedroefd. ,,Met pijn in het hart lees ik dit bericht. Ik gooi veel, maar de DDEL was altijd mijn hoogtepunt van het jaar”, klinkt het. ,,Dat zo’n leuk toernooi ten onder gaat onder misdragingen van anderen, ik heb hier geen woorden voor”, luidt een andere reactie. Ook oppert iemand het idee om de organisatie over te dragen aan een andere partij.