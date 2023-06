Vanmiddag en vanavond kans op bewolkte dag in Etten-Leur

Ambitieus NAC zit niet stil, presen­teert Tsjechi­sche middenvel­der en is nog lang niet klaar

Het is een drukke week voor NAC op de transfermarkt: na het vertrek van Ezechiel Banzuzi naar OH Leuven en de presentatie van verdediger Boy Kemper meldt de club nu opnieuw een inkomende transfer. De Tsjechische middenvelder Dominik Janosek is de derde versterking deze zomer. Hij tekent voor twee jaar.