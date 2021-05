Van Thaise basilicum tot citroenverbena: dit bedrijf uit Etten-Leur teelt dertig soorten kruiden

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Christ (56) en Jacqueline (53) Monden, die vanuit hun kruidenkwekerij in Etten-Leur bij heel Nederland extra smaak in de keuken brengen.

Christ (56) en Jacqueline (53) Monden uit Etten-Leur hebben misschien wel de grootste vijver van de regio. Verwacht er echter geen watervalletjes of koikarpers. De ‘vijver’ beslaat het grootste deel van de drieënhalve hectare kas. Op het water dobberen honderdduizenden piepkleine kruidenplantjes van de ene kant van de waterbak naar de andere. Tegen de tijd dat ze aan de andere kant aangekomen zijn, zijn de plantjes volwassen.

Marokkaanse munt

In de kas staat voornamelijk basilicum, aangevuld met wat munt. Momenteel Marokkaanse munt. Buiten de kas staat nog eens zo’n vijfentwintig hectare aan kruiden, grotendeels in de volle grond, maar ook in tunnels. In totaal kweken ze bijna dertig verschillende soorten. De oorsprong van het bedrijf voert terug op de ouders van Christ, die tomaten teelden.

Quote Ik wilde groeien en zocht daar een geschikt product bij Christ Monden Toen Christ op het punt stond om het bedrijf volledig over te nemen, besloot hij echter om van gewas te wisselen. ,,Ik wilde groeien en zocht daar een geschikt product bij”, haalt hij aan. Het werd de paprika. ,,Een mooie, schone teelt.” De overstap van tomaten naar paprika viel niet tegen. ,,Natuurlijk zijn er verschillen maar er zitten ook veel raakvlakken in het telen van beide gewassen.” In 1997 oogst Christ zijn eerste paprika’s.

Kistjes met paprika's

Jacqueline, van huis uit opgeleid in economisch-juridische richting, verliet na de geboorte van de kinderen haar werk binnen de accountantswereld. Ze gaat meedraaien in het bedrijf. Eind 2002, begin 2003 is zij degene die de eerste aanzet geeft om naast de paprikateelt een nieuwe weg in te slaan. ,,Ik had geen zin om de rest van mijn leven kistjes met paprika's te vullen”, vertelt ze. Wanneer iemand binnen het bedrijfsnetwerk het idee aanreikt om iets met kruiden te gaan doen, nemen Jacqueline en Christ een kijkje bij een kruidenkwekerij in de buurt van Wenen. Geïnspireerd en enthousiast komen ze terug en besluiten ze de kruiden een kans te geven.

Na de eerste proeven en experimenten met verschillende kruiden, ontstaat er een tweede bedrijf, naast het paprikabedrijf: de Kruidenaer. Sindsdien hebben Jacqueline en Christ het bedrijf jaarlijks zien groeien. Anno nu staan er bijna dertig verschillende soorten kruiden in de kas, in de volle grond of onder een van de tunnels.

Verse kruiden op bestelling Naast de paprika- en kruidenteelt, kent het bedrijf van Jacqueline en Christ een derde tak. Dit betreft het verpakken van de kruiden in opdracht van een van hun grote afnemers. De Kruidenaer is een van de toeleveranciers voor een grote supermarktketen. Op bestelling worden de kruiden verpakt in bakjes van – bijvoorbeeld – tien gram, of in combinatie met ander kruiden aangeboden als onderdeel van een verspakket. Om dit te kunnen doen beschikt de Kruidenaer over een hal met verpakkingsmachines. De kruiden die de familie Monden zelf niet kweekt, worden elders ingekocht.

In de kantine van het bedrijf hangt een verjaardagskalender. Hierop staan de namen van ongeveer 120 medewerkers. Een van de medewerkers is speciaal aangesteld voor research en development binnen het bedrijf, dat een dagtaak is geworden. ,,We zijn continu bezig om te kijken hoe we ons productieproces kunnen verbeteren en welke kruiden geschikt zouden kunnen zijn om aan het assortiment toe te voegen”, zegt Christ.

Thaise basilicum

Niet alle kruiden ‘werken’ als gewas. ,,We hebben het geprobeerd met rode basilicum”, zegt Christ. ,,Een heel mooi product, maar er was gewoon geen afnemer voor.” Soms is het even zoeken naar de juiste afnemer. ,,Citroenverbena is een heerlijk geurend kruid”, vertelt Jacqueline. ,,Maar dat laat zich moeilijk verpakken.” Als ingrediënt voor thee van Hollandse bodem blijkt het kruid echter uitstekend dienst te doen. Een succesvolle nieuwkomer is de Thaise basilicum. Deze variant kent niet alleen een prettige anijsachtige smaak, maar is ook opgenomen in het assortiment van de supermarkt.

Quote De kunst is om te zorgen dat je altijd kunt leveren Christ Monden Basilicum is geen gemakkelijk gewas, maar is desondanks, of misschien wel daardoor, het hoofdgewas geworden. Nu ze bij de Kruidenaer het kunstje onder de knie hebben, zijn ze in staat om grote klanten te bedienen. Werken op bestelling is soms een uitdaging, zoals bij de zeer grote vraag naar basilicum voor pesto de afgelopen weken. ,,Dat was kielekiele”, zegt Christ. Hij wijst op een deel van de kas waar relatief veel wit (van de vlotten) te zien is. Dit in tegenstelling tot de gedeelten in de kas waar de kruiden een zee van groen vormen. ,,De kunst is om te zorgen dat je altijd kunt leveren. Dat lukt doordat je met basilicum een beetje kun spelen”, legt Christ uit. ,,Je kunt na 20 dagen oogsten, maar ook bij 25 dagen.”

Volledig scherm ETTEN LEUR Jan Stads / Pix4Profs Van West-Brabantse bodem bij De kruidenaer BV in Etten-Leur. De Kruidenaer staat garant voor verse kruiden voor fijnproevers! © Pix4Profs / Jan Stads

In de kas laat Christ de zaaimachine zien. Potjes van een paar centimeter doorsnede, vormen hele bedden in een metershoge stellage waar de plantjes onder ledverlichting naar boven kunnen komen. Eenmaal groot genoeg, mogen de plantjes op vierkante vlotten geplaatst, het water op. De plantjes krijgen de voedingsbodem waarin ze gezaaid zijn mee. Door gaten in het vlot kunnend uitschieters van de wortels bij het water komen. Marijn (20), de jongste zoon, helpt even mee op te demonstreren hoe zo’n vlot te water gaat.

Door eenvoudigweg een nieuwe rij blokken met jonge plantjes toe te voegen, duwen vader en zoon álle vlotten in de betreffende waterbak een stukje naar voren. Om van de miniplantjes naar de volgroeide exemplaren te komen, moet er een flink stuk omgelopen te worden. Halverwege halt houdend, is van links naar rechts (of andersom, afhankelijk van de plek waar je staat) de groei in verschillende stadia te zien.