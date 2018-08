Van soepboer tot snackkoning

Vijf vragen aan zanger Yoeri l'Abée uit Et­ten-Leur

21 augustus Als Nederlandstalige volkszanger. Ik zit tien jaar in het vak en heb in die tijd veertien of vijftien singles opgenomen. Nooit een album maar dat heeft ook te maken met het hoge kostenplaatje dat daar aan vast zit. Ik heb in die jaren ook veel opgetreden in radio- en tv-programma's. En in de weekeinden trad ik minimaal drie keer op.