Van rockgitaren tot jazztrompetten: West-Brabant wacht druk en divers festivalseizoen

Of je nu van koormuziek of van hardcoremuziek houdt; het West-Brabantse festivallandschap heeft voor ieder wat wils.

Landelijk wordt al langer gezegd dat met het grote aantal muziekfestivals de markt inmiddels verzadigd raakt, maar ook in onze regio is er inmiddels van het eerste sprankje lentezon tot aan de eerste herfstdruppels bijna elk weekend wel een festival.

Druk weekend

Komend weekend alleen al is de keuze reuze. Dat gaat van jazz in Breda (Breda Jazz), via rock in Geertruidenberg (Heavenly Rock) en lokale bands in Bergen op Zoom (Op de T), naar het Smartlappen Festival op de Oude Markt in Roosendaal.

En dan gaat in die laatste stad het hardstylefeest Aqua Bass niet eens door: de gemeente trok de vergunning in, omdat de constructie van festivallocatie De Stok moet worden onderzocht.

'Wildgroei'

Zelfs met die tegenvaller blijkt Roosendaal na een blik op de evenementenkalender festivalstad nummer één in ons gebied, net voor Bergen op Zoom en Breda. Kleine kanttekening: de definitie van 'festival' verschilt soms nogal. Maar dat er in Roosendaal veel gebeurt, staat buiten kijf - zeker in het jaar van het 750-jarig jubileum, dat met onder meer een Zomerfestival in september gevierd wordt.

Aftredend wethouder Verbraak kondigde vorig jaar al aan dat hij de 'wildgroei' aan evenementen wil aanpakken. Roosendaal stuurt de komende jaren volgens hem op 'balans en kwaliteit', onder meer door een betere spreiding van evenementen.

Meegroeien

Vaste waarde in het Roosendaalse Vrouwenhofpark is het Blommenkinders Festival, dat zich voornamelijk richt op 60's-muziek en hippiecultuur. Cor Geers van de organisatie maakt zich niet druk over de competitie. ,,Het klopt dat er tegenwoordig wel heel veel te doen is, maar wij zijn uniek in wat we te bieden hebben. Wat dat betreft hebben we weinig concurrentie.''

Quote We hebben er dit jaar een beetje ja­ren-'70 en '80-mu­ziek bijgetrok­ken Cor Geers Aan de formule wordt dan ook weinig gesleuteld. ,,Er staat weer een paar grote namen uit 'die tijd', zoals gitarist Jan Akkerman, met My Brainbox.'', is Geers trots. ,,En ook Elly en Rikkert komt, bijvoorbeeld.'' Verder zetten tributebands van onder meer The Beatles en Led Zeppelin de toon. ,,Die komen inmiddels in de buurt van de originele artiesten. En omdat de techniek steeds beter wordt, zijn ze soms misschien zelfs beter.''

Wel worden er wat accenten verlegd. ,,We hebben er dit jaar wel een beetje jaren '70 en '80 muziek bijgetrokken, zoals een U2-tributeband. We zijn ons ervan bewust dat we een beetje moeten meegroeien met ons publiek, zodat we niet te veel in de jaren '60 blijven hangen.'' De voorbereidingen voor het festival op 29 juli verlopen volgens hem soepel.

© Marcel Otterspeer

Popelucht

Quote We hebben deze week de laatste band definitief vastgelegd. John van Rijsbergen Zo ook bij het Etten-Leurse Popelucht, dat eveneens uitgaat van never change a winning team, zegt organisator John van Rijsbergen. ,,Het is bij ons ook dit jaar bands, bands, bands, maar wel allerlei soorten; van een laagdrempelige popcoverband tot een stevige metalband.''

Ook lokaal en regionaal talent blijft een belangrijke pijler van het festival in het Oderkerkpark. Dit jaar won Shabby Harry's uit Steenbergen de wedstrijd Doe Maar Vet. ,,Dat is onze bandwedstrijd in maart. De winnaar daarvan staat op primetime Popelucht'', vertelt Van Rijsbergen.

De rest van het programma is ondertussen ook rond. ,,We hebben deze week de laatste band definitief vastgelegd. Andere voorbereidingen, zoals infrastructuur en sponsoring, gaat vanaf nu de komende maanden concreter worden.''

Sass Jordan op Breda Barst. Foto René Schotanus/Pix4Profs © René Schotanus

Creatief

Quote We moeten creatief zijn om een mooi festival neer te zetten, zonder veel risico te lopen Linda Roovers Bij Breda Barst, medio september, kent de aanloop wat meer hindernissen. Door zware regenval vielen vorig jaar bezoekersaantallen en moest de organisatie flinke kosten maken om het Valkenburgpark niet in een modderpoel te laten veranderen. Door onder meer crowdfundingactie kwam het startkapitaal toch op tafel.

,,We moeten creatief zijn om een mooi festival neer te zetten, zonder veel risico te lopen'', vertelt woordvoerder Linda Roovers. ,,Want we hebben niet zoveel te besteden als vorig jaar. We hebben bijvoorbeeld gekeken of we een grotere headliner konden boeken, en dan overdag wat goedkopere acts.''