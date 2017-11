Van Rijnbach benoemd tot ereburger van gemeente Etten-Leur

Meer instanties worden betrokken bij adresonderzoek in Etten-Leur

11:39 ETTEN-LEUR - Om de persoonsgegevens in het eigen systeem zo betrouwbaar mogelijk te houden, gaat de gemeente Etten-Leur bij twijfel vaker controleren of mensen die in een bepaalde woning verblijven op dat adres ook staan geregistreerd. Met die aanpak denkt de gemeente zich beter te kunnen wapenen tegen ongewenste praktijken zoals fraude of criminaliteit.