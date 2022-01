Van relatieve rust naar nieuwe piek in twee weken: 2021 was in onze regio een hectisch coronajaar

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - In de eerste dagen van 2022 kijken we nog één keer terug op de lokale coronacijfers in 2021. Die laten zien hoe snel een nieuwe golf op kan komen of weg kan ebben. En ook: dat vaccins een verschil maken.

De rustigste coronaweek van 2021 viel in Etten-Leur én de gemeente Moerdijk vanaf 25 juni. Het RIVM turfde die week in elk van beide gemeenten 7 positieve tests.

Het bleek de stilte voor de storm. In de week die volgde verzevenvoudigde (!) het aantal bekende besmettingen in Etten-Leur bijna, in Moerdijk was sprake van een verviervoudiging. Op beide plekken de grootste relatieve toename van het hele jaar.

In twee weken van 7 naar 157 positieve tests

De piek van de juligolf kwam voor Etten-Leur snel na die week met zeven besmettingen. In maar twee weken tijd steeg de gemeente van 7 naar 157 positieve tests in een week. Moerdijk piekte in die golf een week later, met 135 geregistreerde besmettingen.

In november zouden beide gemeenten die cijfers ruim overschrijden. Etten-Leur telde eind november liefst 458 besmettingen in een week, Moerdijk tikte op het hoogtepunt van die herfstgolf de 358 positieve tests in een week aan: hun hoogste weekcijfers in 2021.

Het effect van de vaccins

In Moerdijk waren die maand ook minstens zeven coronadoden te betreuren - net zo veel als in februari. Maar in februari was de vaccinatiegraad nog veel lager. Die maand waren er in de gemeente zeven sterfgevallen en 322 geregistreerde coronabesmettingen. In november werd hetzelfde aantal doden geregistreerd, maar waren er 3,5 keer zoveel positieve tests: 1.108.

Dat de kans op ernstige consequenties na een besmetting in november veel kleiner was, heeft te maken met de hogere vaccinatiegraad.