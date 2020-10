Van Oers Marathon-thuiseditie pleister op wond: ‘Op afstand van elkaar, maar wel met hetzelfde bezig’

,,Het was vanochtend wel heel leeg op de Markt”, constateert bestuurslid Marloes Nijland van de Etten-Leurse marathonorganisatie. Alleen een groepje van ARV Achilles en Van Oers startten gistermiddag op wat normaal het epicentrum van hardlopend Etten-Leur is in de herfst.

Nijland hoopt in 2021 op weer een reguliere editie, maar heeft toch ook genoten van de coronaproofversie. Lopers konden de 5, 10 kilometer, halve of hele marathon over een zelfgekozen parcours vanaf huis afleggen. Ergens tussen 10 en 25 oktober, met de sportapp Strava als registratiehulp.

Medailles rondbrengen

,,We hebben veel positieve reacties gekregen. Ik vond het vooral heel leuk om de verhalen van mensen te lezen”, aldus Nijland, die blij was met het aantal van 478 deelnemers. De meesten kwamen uit de regio West-Brabant, maar ze had ook deelnemers uit Arnhem, België, Frankrijk en Engeland. ,,Ook de tijden vielen niet tegen.”

De komende dagen gaat de organisatie de medailles graveren en afleveren bij de top drie. Ze haalden ook geld op voor de Harold van Zundert Stichting, die activiteiten organiseert voor kinderen van wie één of beide ouders zijn overleden. De deelnemers doneerden samen 948 euro, de organisatie heeft dat bedrag verhoogd naar 1000.

Deelnemers konden in dik twee weken één of meerdere afstanden lopen. ,,Drie lopers hebben alle vier de afstanden afgelegd.” Een van hen was Emmy Maas (27) uit Wouw. Zij volbracht gisteren het klapstuk: de marathon, in 3 uur en 42 minuten. ,,Ik heb enorm genoten, het was een prachtige route. Ik ben in Roosendaal gestart, toen via Wouw, Moerstraten, Heerle en Wouwse Plantage via Nispen weer terug naar Roosendaal gelopen. Het laatste stuk was vooral pittig, maar ik ben enorm blij met mijn tijd.”

Pittig

Haar ouders fietsten de tweede helft mee, om Maas zo van voldoende eten en drinken te voorzien. ,,Dat is het pittige aan een marathon: op den duur voel je je zo beroerd, dat je nauwelijks nog iets naar binnen krijgt. Maar toch moet je blijven eten.”

Volledig scherm Hardloopster Emmy Maas is een van de deelneemsters aan de thuiseditie van de Van Oers marathon van Etten-Leur. © Pix4Profs / Jan Stads

Voor haar was het wegvallen van de steun van het publiek en andere lopers jammer, maar ook niet meer dan dat. ,,Ik hou heel erg van lopen, het is een uitlaatklep. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het een soort medicijn is als mijn hoofd vol zit en tegen de angsten en twijfels. Ik doe het voor mezelf, het geeft me zelfvertrouwen. Ik heb afgelopen week regelmatig gedacht: kan ik dit wel? Het geeft zo’n fijn gevoel als het dan toch lukt.”

Ze genoot van de verbinding met andere deelnemers. ,,Je bent op afstand van elkaar, maar wel met hetzelfde bezig.” Na twee marathons in twee maanden, in augustus liep ze haar eerste ooit, moet de Wouwse nu wel even rust nemen. ,,Het is jammer dat we geen traplift hebben, want ik vrees dat ik morgen amper de trap op kom.”