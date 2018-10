Van Oers marathon in Etten-Leur wordt helemaal anders en dit is hoe

Sligchers is sinds november vorig jaar de nieuwe voorman van de Stichting Marathon Brabant. Niet dat we dat volgende week zondag direct aan het evenement zien, maar toch. ,,Er is niet iets 'typisch Ed Sligchers' aan. Alles wat je ziet is ontstaan vanuit teamwerk. De invloed die ik daarbij heb, is dat ik soms vragen stel over wat maakt dat we het doen zoals we het nu doen. Een mooie uitspraak die ik ooit hoorde daarover: als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg."

Denktank

Wijze woorden van een man die in het dagelijkse leven actief is als psycholoog. Als therapeut, coach en ook als sportpsycholoog. ,,Wat voor type voorzitter ik ben? Misschien kan je deze vraag beter aan de andere bestuursleden stellen. Vanuit mijn huidige werk en oude job als consultant, geloof ik heel erg in het geven van eigen verantwoordelijkheid en veel autonomie. In die zin probeer ik als voorzitter zo weinig mogelijk te 'sturen'. Mensen in onze stichting, of dat nu bestuursleden, vrijwilligers of werkgroepleden zijn, krijgen het volle vertrouwen. De komende jaren probeer ik mijn invloed aan te wenden door meerdere perspectieven te kunnen tonen aan mijn team. Zo hebben we een soort denktank geformeerd, die zich buigt op kansen voor de toekomst. We betrekken daar vanaf komend jaar ook hbo- en universiteitsstudenten bij, die bij ons afstuderen. Ze doen onderzoek naar die toekomstmogelijkheden. Naar meer beleving. Verder hebben we al langer een klankbordgroep die een heel zinvolle inbreng heeft. In december vorig jaar hebben we de directeur van de Marathon Eindhoven op bezoek gehad. Hij gaf ons een inkijk hoe ze in Eindhoven het evenement aanpakken. Kunnen we ook van leren."