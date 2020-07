Van Oers Marathon Brabant komt met ‘thuiseditie’

Omwonenden wietexperi­ment woest: 'We kwamen hier wonen voor rust. En wat krijgen we?’

30 juli ETTEN-LEUR – ‘Triest’ en ‘schandalig’ vinden bewoners nabij het Lochtsepad in Etten-Leur de plannen om hier gereguleerde wietteelt te laten plaatsvinden. Bewoners lazen over Project C in de media en pas woensdagochtend volgde een brief met meer duidelijkheid omtrent de plannen vanuit de gemeente.