Van Oers Marathon Brabant heeft een internationaal tintje

,,Best bijzonder", zegt John van Oevelen namens de organisatie. ,,En natuurlijk leuk voor de horeca in Etten-Leur.”

De marathon vindt volgende week zondag voor de 37e keer plaats. Vorig jaar voerde de organisatie wat wijzigingen toe en maakte ze het programma een stuk compacter.

Half uur

Dat heeft volgens Van Oevelen goed uitgepakt. ,,Het enige punt waar we tegenaan liepen, is dat we te vroeg begonnen. De eerste lopers startten toen om 10.00 uur, terwijl we eigenlijk nog bezig waren met de laatste voorbereidingen.” Om die reden gaan de renners volgende week een half uur later van start.

Wat nog meer nieuw is, is dat deelnemers zich dit jaar voor het eerst digitaal in kunnen schrijven. ,,Wie wil, kan zich daardoor een half uur voor de start van de loop nog aanmelden", zegt Van Oevelen. ,,Als je nog twijfelt omdat je niet in de regen wil lopen, kan je dus op de dag zelf kijken hoe het weer is.”

Muziek

Zoals gewoonlijk staat er op het Raadhuisplein een muziekwagen. Op de route zijn er twee punten waar dj's muziek draaien. Maar, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het hardlopen.

Quote We hopen op een mooie marathon met goed weer John van Oevelen, Marketing Van Oers Marathon Brabant

Zo beginnen de Thetford 10 kilometer en de bedrijvenloop 10 kilometer om 10.30 uur. De hele marathon start een kwartier later. Om 12.00 uur gaan de lopers van de 5 kilometer prestatieloop en 5 kilometer bedrijvenloop van start, gevolgd door de IBiZZ halve marathon en IBiZZ bedrijvenloop om 12.45 uur. Om 16.00 uur klinkt het startschot voor de familieloop.