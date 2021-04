Van lavendelplanten tot een speelbos: op deze Etten-Leurse boerderij is van alles te vinden

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Gilbert Sweep (57), die samen met zijn vrouw Loes (55) en drie kinderen Dries (22), Rein (20) en Janske (18) bewijst dat een bedrijf in beweging een gezond bedrijf is.

Een bezoek aan Wijn- en Aspergeboerderij De Santspuy in Etten-Leur zit vol verrassingen. Dat begint bij de terraskas gevuld met brocante, die we tegenkomen op weg naar de boerderijwinkel. Of misschien nog wel eerder, bij het zien van een oude Volkswagen Kever, die als decoratie is weggezet. Dat er bij de Santspuy meer te doen is dan alleen even verse groenten ophalen wordt snel duidelijk.

De minder aangename verrassing is het bordje waarop staat dat er uitgerekend in het Paasweekend geen asperges zijn. ,,Tja, dat heb je met asperges uit de volle grond”, zegt Gilbert Sweep. ,,De natuur laat zich niet dwingen.” Wat onverlet laat dat hij het natuurlijk heel vervelend vindt dat hij zijn klanten teleur moet stellen.

Honderd melkkoeien

Het is leuk om te ontdekken dat de familie Sweep niet alleen wijn en asperges heeft, maar ook een honderdtal melkkoeien met vijftig stuks jongvee. Of nauwkeuriger gezegd: vijftig plus twee, want afgelopen nacht heeft een van de koeien een tweeling geworpen. Iets wat op zichzelf redelijk bijzonder is. ,,Dat gebeurt je hooguit een keer of acht per jaar", stelt Sweep.

Sweep zou eigenlijk alleen het melkveebedrijf van zijn vader overnemen. De asperges en de druiven waren het pakkie-an van zijn broer. Toen hij in 2000 voor een Canadees avontuur koos, besloot Sweep ook asperges te gaan telen.

Circulaire landbouw De Santspuy werkt zoveel mogelijk circulair. Op 55 hectare land groeit gras voor het vee. De mest van het vee zorgt voor een vruchtbare bodem. Gilbert Sweep is trots op zijn bedrijf en zet met veel plezier zijn stal-, terras- en winkeldeuren open voor bezoekers. Van vaste klanten die elk jaar in het aspergeseizoen de weg naar de winkel weer weten te vinden, tot bussen vol Amsterdammers die graag een kijkje willen nemen op de boerderij. Ook biedt de Santspuy arrangementen, deels in samenwerking met andere lokale bedrijven, die uiteenlopen van huifkartochten, golf en wandelen tot workshops schilderen, koken en een bezoek aan de stal. Meer informatie: desantspuy.nl.

Twijfels over druiven

Quote Verdomd, we zijn wijnboer, dacht ik bij mezelf Gilbert Sweep Over de overname van de druivenranken van 0,6 hectare heeft Sweep aanvankelijk grotere twijfels. De ranken zijn op dat moment nog helemaal niet rendabel en bovendien is het wijnproject toch vooral het ‘kindje’ van zijn vader en diens broer. Sweep zit er zo mee in zijn maag dat hij er ’s nachts van wakker ligt. ,,Ik kon er gewoon niet van slapen”, vertelt hij. ,,Op een gegeven moment zei ik tegen Loes: zullen we het een kans geven? Doe maar, antwoordde zij, dan kan ik tenminste ook gaan slapen.” Ongeveer een week later, bij daglicht, daalt het gevoel in. ,,Verdomd, we zijn wijnboer, dacht ik bij mezelf.” Twee jaar geleden overleed zijn vader. Sweep heeft als eerbetoon een etiket laten ontwerpen voor de wijn van 2018 met daarop een beeltenis van zijn vader.

Terwijl Sweep vertelt over de wijnranken komt Loes even de kantine ingelopen. ,,Ik heb hier iemand die graag twintig lavendelplantjes mee wil nemen. Zal ik die even uitsteken?”, wil ze weten. ,,Doe maar”, zegt Sweep. ,,De schop staat erbij.” De lavendel blijkt een van de nieuwste bedrijfsonderdelen te zijn. Samen met een plukveld voor wilde bloemen.

Koffie en appelgebak

Wie vanuit de winkel naar het lavendelveld loopt, komt voorbij meerdere plekken waar mensen aan kunnen schuiven voor een kopje koffie, appelgebak of een kommetje aspergesoep. Tenminste, als het weer en het coronavirus het toelaten. Bij het passeren van de oude Volkswagen blijkt deze gevuld met zand. ,,Als die straks helemaal overwoekerd is, en ik plant hem verder helemaal vol met lavendel, levert dat een prachtig plaatje op”, zegt Sweep.

Nog een klein stukje verder is de wifi-hotspot, middenin een rustig stukje bos. Hier zijn ook een aantal speeltoestellen te vinden. Ideaal voor mensen die nog even wat werk willen verrichten en er tegelijkertijd met de kinderen even uit willen. De kinderen kunnen zelfs nog even bij de wallaby’s van de buurman gaan kijken.

Volledig scherm ETTEN-LEUR, Jan Stads / Pix4Profs. Rubriek van West-Brabantse bodem Gilbert Sweep bij een druivenrank binnen in de kas, tevens binnenterrasje © Pix4Profs / Jan Stads

Extra woning

Quote Op het moment dat onze oudste over een paar jaar de koeienstal over zou willen nemen, dan kan hij ons huis overnemen Gilbert Sweep Voorbij het speelbos ligt het lavendelveld. ,,Het kwam een beetje vroeg voor ons, maar we konden hier het huis van de buren overnemen”, zegt Sweep. Hij wijst op een vrijstaande woning met daarnaast enkele bijgebouwen. ,,Op het moment dat onze oudste over een paar jaar de koeienstal over zou willen nemen, en hij zou samen gaan willen wonen met zijn vriendin, dan kan hij ons huis overnemen. Op dat moment verhuizen Loes en ik hiernaartoe.” Zover is het nog niet, Dries is nu 22 jaar, dus het kan nog een paar jaar duren. Voorlopig is de woning verhuurd aan seizoenarbeiders. Behalve dat Gilbert de lavendel als plantje aan de man brengt, zijn er ook plannen om deze te gaan drogen en om er zeep van te gaan maken.

Een op het oog braakliggend terrein achter een van de schuren blijkt helemaal geen verloren stukje grond te zijn. Het heeft zich vorig al jaar uitstekend bewezen als plukveld van wilde bloemen. ,,Ideaal”, zegt Sweep. ,,Je hoeft er bijna niks aan te doen. Mensen kunnen zelf het veld inlopen om de mooiste bloemen voor zichzelf uit te zoeken.”

Ergens in het gesprek heeft Gilbert aangegeven ‘het meest te hebben genoten van het aangaan van uitdagingen’. De veelzijdigheid van De Santspuy en het zichtbare plezier dat het echtpaar Sweep heeft in hun werk, bewijzen dat creativiteit en hart voor het ondernemerschap van elke uitdaging een kans kunnen maken.

