Van hallucinaties tot zakdoekbloemen: de geheimpjes van het Oderkerkpark

ETTEN-LEUR - De schaduw lokt, in de hoekjes van het Oderkerkpark. Maar pas op, voordat je je op een hete dag uitstrekt onder de taxusboom naast de kapel. Op warme dagen geven de naaldjes van deze Venijnboom soms een stofje af dat kan leiden tot hallucinaties of bedwelming.

Waar de meeste passanten in het Etten-Leurse stadspark vooral ‘gewoon’ gras en bomen zullen zien, ziet Cees Nooren in elke plant een verhaal. Als opzichter groen is hij mede verantwoordelijk voor het beheer van dit park. Dat vraagt om aandacht en vakkennis, want de Venijnboom is er niet de enige met geheimpjes. Elke soort heeft er zijn eigen voorkeuren en eigenaardigheden.

Sommige bomen die je hier ziet, zijn in andere parken een zeldzaamheid. Dat heeft twee redenen, zegt Nooren: ,,Dit park is niet begonnen als park, maar als tuin bij het oude gasthuis. Dus tegen de tijd dat de gemeente dit in de jaren 60 inrichtte als park, was die ‘tuinsituatie’ de beginsituatie.”

Quote Hij reisde de hele wereld over en kwam terug met stekjes; zo belandden heel wat bomen in dit park Cees Nooren, Opzichter groen

Maar misschien hebben de reislust en plantenliefde van een van Noorens voorgangers nog meer invloed gehad. Jan Nieuwesteeg was hoofd van de plantsoenendienst, toen het Oderkerkpark een park werd. Nooren werkte aan het begin van zijn loopbaan nog even met hem samen.

,,Hij reisde de hele wereld over en kwam thuis met stekjes van planten die hij onderweg had gezien. Wij kweekten die hier op, en zo belandden heel wat bomen van ver in de Etten-Leurse bodem.”

Uiensoepbomen en Hemelbomen

Mede dankzij Nieuwesteeg belandden soorten uit alle windstreken in het park. Neem de Anna Paulownia-bomen, met hun vrij dunne stam, die in het voorjaar prachtig paarsblauw bloeien. Van oorsprong afkomstig uit de binnenlanden van China, hun nakomelingen zijn met vele omwegen in dit Brabantse parkje beland.

Ze staan er naast bomen met de prachtigste namen, van Tulpenbomen en Hemelbomen tot Uiensoepbomen en de ‘Zakdoekjesboom’. En al lijken al die bomen op het eerste oog alleen stil te staan: Nooren ziet hoe elk exemplaar op een bepaalde manier toch actief handelt.

Beter een goede buur...

Hij wijst aan hoe bomen met een corpulente buurman opzij groeien om toch zonlicht te vangen. Hoe sommigen in het droge voorjaar al een deel van hun blad lieten vallen, een offer om hun energie te kunnen steken in het resterende groen. Hoe ranke exemplaren de hoogte in durven als ze tegen de buren aan kunnen leunen in een storm.

Soms maakt Nooren zich ook wat zorgen. Veel bomen zijn kwetsbaarder dan ze ogen. Neem een van zijn lievelingsexemplaren: de Japanse esdoorn, die met een rond hekje eromheen vlak na de parkingang bij Het Witte Paard staat. Een vrij lage boom met kronkelende takken en diep ingesneden bladeren, die in de herfst in vuur en vlam staan. ,,Een prachtige boom; er moeten tientallen bruidsparen bij op de foto zijn gegaan.”

Quote Met bomen is het net als met mensen: de oudste zijn meestal het kwets­baarst, al zien ze er nog zo robuust uit

Maar de verfijnde Japanse esdoorn is net zo kwetsbaar als ie mooi is. En dat geldt voor meer bomen in ‘zijn’ park, weet Nooren. Dat gaat niet altijd goed samen met de trend om steeds meer activiteiten en festivals in parken te houden.

,,Als ik hier rondloop, ben ik me er erg bewust van dat de mooiste bomen er tientallen of meer dan honderd jaar over hebben gedaan om zo te worden. En met bomen is het net als met mensen: de oudste exemplaren zijn meestal het kwetsbaarst. Gek hè, want die oude bomen zien er vaak heel robuust uit.”

Met een dikke stam, groot, stevig. ,,Maar je kunt zo’n oude boom in één moment de doodsklap geven, als er een wagentje tegenaan rijdt of als ie een klap krijgt tijdens de opbouw voor een festival.”

Ben voorzichtig

Hij snapt dat mensen leuke dingen willen doen in parken, hoor. ,,Parken zijn prachtig, zeker dit park. Ik roep iedereen op om aandacht te hebben voor en voorzichtig te zijn met de bomen. Zodat we samen kunnen blijven genieten van die schoonheid.”

Volledig scherm Niet ver van de kapel in het Oderkerkpark staat een Venijnboom, een naaldboom met bolle kruin. Op warme dagen geven de naaldjes van de boom een stofje af waar je van kunt gaan hallucineren of zelfs door bedwelmd kunt raken. © Nicole Froeling - Andries

Volledig scherm De bladeren van een Anna Paulownia-boom in het Oderkerkpark, hier met uitgedroogde vruchten waar het zaad uit is verdwenen. In de lente bloeit deze boom met prachtige, zachtblauwe bloemen. © Nicole Froeling - Andries

Volledig scherm De vredesboom in het Oderkerkpark, een 'Zakdoekjesboom': als hij in bloei staat, lijken de bloemen net witte zakdoekjes © Nicole Froeling - Andries

Volledig scherm De Japanse esdoorn in de herfst van 2019: in het najaar staan de bladeren van deze boom prachtig in vuur en vlam © Nicole Froeling - Andries