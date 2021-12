Van Gogh Sites wil de Etten-Leurse Van Gogh Kerk nog steeds kopen: ‘We willen dit erfgoed beschermen’

,,Wij willen er voor zorgen dat dit Van Gogh monument beschikbaar en beschermd blijft. Dat is onze taak. We blijven positief over een voor ons goede afloop. Omdat we niet kunnen geloven dat erfgoed dat zo belangrijk is voor heel Etten-Leur, voor de vrije tijdssector, de horeca en de winkels straks niet meer toegankelijk zou zijn voor het publiek. Het zou raar zijn als we ons daar bij neer zouden leggen.”